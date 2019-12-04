Владимир Познер дважды победил рак

Известный телеведущий Владимир Познер рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.

По словам Познера, он дважды перенес рак. Первый раз у него диагностировали опухоль предстательной железы в 1993 году. Тогда ему было 59 лет и казалось, что жизнь закончилась. Ведущий подчеркнул, что в такой ситуации большую роль играет поддержка близких, но главное самому не опускать руки. При этом очень важно узнать о болезни на ранней стадии и сделать все необходимое.

Несколько лет назад Познер стал частью движения под названием «Вместе против рака» и своим примером показывает, что болезнь можно преодолеть.

Он принимает участие в благотворительных акциях, средства от которых идут в поддержку тяжелобольных, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось: ее перестали беспокоить головные боли, нормализуется зрение, она начала ходить.

Напомним, у Заворотнюк диагностировали рак мозга в начале года. Ей делали трепанацию черепа в Германии. Потом актриса вернулась в Москву и почувствовала себя плохо. В сентябре ее госпитализировали. В октябре пациентку перевели в центр для тяжелобольных.

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