Заворотнюк пошла на поправку и увиделась с годовалой дочерью
Самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось: ее перестали беспокоить головные боли, нормализуется зрение, она начала ходить. Об этом сообщил друг Петра Чернышева – мужа артистки.
По его словам, раньше Заворотнюк была лежачей больной, а сейчас ходит, хорошо слышит и разговаривает. Лишние килограммы, набранные во время лечения, уходят.
Боли в голове ее больше не беспокоят. Опухоль удалили удачно, не задев здоровых клеток.
Сейчас актрисе делают лечебные капельницы, чтобы вывести из организма генетически поломанные клетки.
Врачи разрешили ей увидеться с дочкой, передает «Комсомольская правда». Годовалую Милу привозят к ней в реабилитационный центр, чтобы поиграть.
Напомним, у Заворотнюк диагностировали рак мозга в начале года. Ей делали трепанацию черепа в Германии. Потом актриса вернулась в Москву и почувствовала себя плохо. В сентябре ее госпитализировали. В октябре пациентку перевели в центр для тяжелобольных.
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