Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных. Известно, что она не может передвигаться самостоятельно.
У актрисы развился парез правой руки. Ей проводят водные процедуры и эрготерапию, передает канал Mash.
Рядом с центром дежурит скорая помощь. Родственники не оставляют Заворотнюк одну и сменяют друг друга.
Накануне стало известно, что Заворотнюк выписали из клиники в центре Москвы. Она находилась в тяжелом состоянии.
В сентябре Заворотнюк попала в больницу в тяжелом состоянии. У 48-летней актрисы диагностирован рак мозга четвертой степени.
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