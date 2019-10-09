Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных. Известно, что она не может передвигаться самостоятельно.

У актрисы развился парез правой руки. Ей проводят водные процедуры и эрготерапию, передает канал Mash.

Рядом с центром дежурит скорая помощь. Родственники не оставляют Заворотнюк одну и сменяют друг друга.

Накануне стало известно, что Заворотнюк выписали из клиники в центре Москвы. Она находилась в тяжелом состоянии.

В сентябре Заворотнюк попала в больницу в тяжелом состоянии. У 48-летней актрисы диагностирован рак мозга четвертой степени.