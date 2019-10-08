Стало известно о выписке Заворотнюк из московской клиники
Больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Москве. Теперь она продолжит лечение в другом месте. Такое решение приняли ее родственники.
Заворотнюк закончила обслуживание по ОМС и лечение в стационаре Европейского медицинского центра, где лежала последний месяц, сообщил Telegram-канал Mash. Куда именно ее перевезут, держится в тайне.
Возможно, актрису вывезут в другую страну. Ранее она закрыла все долги перед судебными приставами и ей открыли выезд за рубеж.
В настоящее время состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое.
Напомним, после рождения дочери у нее обнаружили рак головного мозга последней стадии. Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии. Потом она легла на лечение в московскую клинику.
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