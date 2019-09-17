Немецкие врачи сделали Заворотнюк трепанацию черепа

Во время лечения в Германии весной 2019 года актрисе Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа. Там же ей поставили диагноз «злокачественная опухоль головного мозга».

Врачи прооперировали Заворотнюк, чтобы добраться до опухоли. 25 июня актриса в сопровождении мамы вернулась в Россию, но на следующий день почувствовала себя плохо из-за давления и боли в голове.

Как пишет «Московский комсомолец», к тому моменту она располнела, половина головы была вскрыта, виднелись швы. О проведенной операции по трепанации черепа говорилось в документах, которые она показала российским врачам.

Напомним, о ее госпитализации стало известно 13 сентября. Спустя два дня актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но из-за него у Заворотнюк развилась пневмония, возникла полиорганная недостаточность.