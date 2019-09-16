У Заворотнюк отказали органы и началась пневмония

У актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне опухоли головного мозга возникли пневмония и полиорганная недостаточность. Воспаление легких последовало после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

О тяжелых осложнениях у Заворотнюк сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у Заворотнюк постоянно находятся ее мама и муж Петр Чернышев.

Актриса лечится уже больше года. Сначала она проходила терапию в больнице Польши, откуда ее доставили в московскую клинику. 14 сентября российские врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк после ухудшения состояния. Напомним, в 2015 году от аналогичного заболевания скончалась певица Жанна Фриске.