У Заворотнюк отказали органы и началась пневмония
У актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне опухоли головного мозга возникли пневмония и полиорганная недостаточность. Воспаление легких последовало после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.
О тяжелых осложнениях у Заворотнюк сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у Заворотнюк постоянно находятся ее мама и муж Петр Чернышев.
Актриса лечится уже больше года. Сначала она проходила терапию в больнице Польши, откуда ее доставили в московскую клинику. 14 сентября российские врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк после ухудшения состояния. Напомним, в 2015 году от аналогичного заболевания скончалась певица Жанна Фриске.
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