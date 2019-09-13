Россиянам позволят узаконить используемые больше 15 лет земли

Россияне смогут узаконить земли, которые они используют более 15 лет, заявили в Федеральной кадастровой палате.

Соответствующие изменения в законы Изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу 16 сентября.

Как поясняется, поправки упростят процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти.

Так, одно из положений даст россиянам возможность узаконить в рамках проведения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает площадь, указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как отмечается, узаконить «лишние метры» можно будет лишь в том случае, если участок используется более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти.

Также подчеркивается, что увеличиваемая площадь должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный размер не установлен – не более чем на десять процентов от площади, указанной в ЕГРН.

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