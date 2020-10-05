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Россия в шаге от закрытия границ

Марьям Ибрагимова
5 октября, 2020 12:51
1 мин
Фото: beresta.by
Фото: beresta.by

Из-за распространения коронавирусной инфекции в России, возможно, снова закроют границы и уменьшат количество полетов до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не изменится.

О том, что меры, предпринятые весной текущего года, вновь могут актуализироваться заявил первый заместитель главы социального комитета Совета федерации РФ Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», – цитирует эксперта РИА Новости.

Сенатор отмечает, что чем больше люди перемещаются, тем, соответственно, больше заражений. В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 тысяч 888 новых случаев заражения COVID-19.

При этом повторный режим всеобщей самоизоляции в стране вводить не собираются. Данные ограничительные меры могут коснуться только пожилых людей.

В оперативном штабе пока не прокомментировали возможность закрытия границ.

темы
Совфед
COVID-19
границы
коронавириус
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