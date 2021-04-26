Россия решила проблему закрытых границ: заменила зарубежный туризм сельским

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Уже в этом году в России появится регламентированный сельский туризм.

В мае Госдума рассмотрит соотвествующий законопроект. В нем говорится, что сельский туризм включает в себя «посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до пятидесяти тысяч человек с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг», пишут «Известия».

Несмотря на то, что для российских туристов большинство стран мира сейчас закрыты для отдыха из-за коронавируса, Министерство здравоохранения Болгарии сообщило о своем намерении разрешить въезд туристов в страну с 1 мая.

Также с 14 мая россияне смогут свободно посещать Грецию, хотя ранее страна ввела квоты для россиян.