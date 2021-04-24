Еще одна привлекательная для отдыха страна стала ближе для россиян

Экономика

Министерство здравоохранения Болгарии сообщила о своем намерении разрешить въезд туристов в страну с 1 мая.

При этом, все, собравшиеся на отдых, должны будут иметь с собой хотя бы один из трех видов документов: свидетельство о вакцинации против ковида, справка о перенесенном в течении полугода коронавирусе (с прикрепленным положительным ПЦР-тестом за то время) или результат анализа на антитела (дополненный отрицательным ПЦР-тестом).

При этом, как передает ТАСС, ранее власти Болгарии подумывали о продлении режима ЧС до конца мая. Тем не менее, уже сейчас консульства на территории РФ готовятся к возобновлению работы и выдаче туристических виз.