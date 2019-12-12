Россия прощается с Юрием Лужковым. Фоторепортаж

Смерть Юрия Михайловича наступила 10 декабря в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина с дочерьми, Еленой и Ольгой.

Справа - Владислав Третьяк.

Ректор МГУ Виктор Садовничий.

Почетный доктор РАНХиГС, баронесса Андреа фон Кнооп.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Владимир Мединский и Сергей Степашин приносят соболезнования Елене Батуриной.

Герман Греф.

Министр Обороны Сергей Шойгу.

Актёр Евгений Герасимов.

Президент Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы Владимир Малышков.

Надежда Бабкина.

Художник Александр Шилов.

Геннадий Хазанов.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Министр Культуры Владимир Мединский.

Сергей Степашин, бывший руководитель Счетной Палаты

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Третий слева - Владимир Петросян, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Леонид Рошаль.

Вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Дзасохов.

Певец Олег Газманов.

Певец Валерий Меладзе.