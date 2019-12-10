Безвременье Юрия Лужкова

Смерть Юрия Михайловича наступила в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции. Сердце подводило его и ранее. Ровно три года назад, в декабре 2016 года, Лужков почувствовал себя плохо во время посещения читального зала библиотеки Московского государственного университета.

За резким ухудшением самочувствия последовала клиническая смерть. Но тогда, три года назад, московские реаниматологи смогли вернуть Юрия Лужкова к жизни. И вот теперь он умер в Германии, цитадели качественной мировой медицины. Ирония судьбы. Возникли осложнения. Доверившись лучшим специалистам из ФРГ, не смог выйти из наркоза.

Лужков казался вечным

В своей неизменной кепке этот с виду неказистый и простой русский мужчина за годы своего управления Москвой (1992-2010) стал, пожалуй, одним из символов столицы образца 90-х и 00-х. Полномочия Юрия Михайловича преувеличить было сложно. При нём, на первый взгляд простоватом, а на деле — далеко не простом человеке, Москва стала в большей степени «государством в государстве», чем была до Лужкова и чем будет после. Государством, существующим по своим особенным законам.

Он появился на свет 21 сентября 1936 года в тот момент, когда его родителям было лучше совсем не заводить детей. Через 3 месяца после его рождения приняли пресловутую Сталинскую конституцию, гарантирующую всевозможные права и свободы, а вслед за этим, в 1937-м, грянул террор. Родителей Лужкова репрессии обойдут стороной. Но один из родственников будет арестован.

Семья Лужкова была бедной даже по советским меркам

Отец – плотничал, работал на нефтебазе. Мать была разнорабочей, истопником. Оба вкалывали с утра до позднего вечера. И времени заниматься детьми не было ни у кого из них. Юра был вторым ребёнком в семье (средним из трёх братьев).

Жили в тесноте и бедности недалеко от Павелецкого вокзала, в двухэтажном бараке, на первом этаже. Комната, в которой рос Юрий и его братья, а ещё жили мама, папа, бабушка, была продуваема всеми ветрами – ни тебе водопровода, ни отопления.

Началась война

Юре было 5 лет. Через месяц пошли немецкие авианалёты, от которых Лужковы и их соседи пытались спастись в подвале близлежащей школы, претендовавшим на то, чтобы стать братской могилой в случае прямого попадания бомбы.

Чтобы не задохнулся от пыли Лужкову нахлобучивали противогаз. Потом их эвакуировали в Энгельс. Но уже в 1943 году Анна Петровна, мама Юры, вместе с тремя мальчишками вернулась в столицу, чтобы ждать отца в их тесной и холодной комнате.

Постоянно, страшно, невыносимо хотелось есть

«Даже не есть, а жрать. Причем всё равно, что», — вспоминал позже Юрий Лужков. Юра видел, как во дворе пухли и умирали от страшного голода его сверстники и дети помладше. В поисках еды мальчишки слонялись по улицам, забредая на пути Павелецкой железной дороги, где однажды, обезумевшие от голода, нашли и сожрали какую-то глину, посыпанную найденной у кого-то в кармане солью.

Братья по очереди ходили в школу в одной и той же шинели — той, в которой вернулся с войны отец. Михаил Андреевич, отец Юрия, ушел на фронт, под Торжком был ранен, а под Харьковом оказался в плену. Бежал из концлагеря. Занесло в партизанский отряд под Одессой. Домой вернулся с орденами и медалями.

Лужков рос по тем же законам, что и Путин – по законам двора, являвшегося абсолютно отдельной системой координат, не подконтрольной в это время законам советского общества.

Родители предоставили братьям полную свободу действий в решении вопроса о выживании. И братья Лужковы выживали, как могли. Развлечений было – раз-два и обчёлся. Разве что взорвать найденный снаряд, выпотрошив его, сделав дорожку из пороха и «бахнув».

Милиция приезжала «для проформы».

— Кто взрывал?

— Дет Пихто, — слышался чей-то голос из ребячьей ватаги. И было совершенно очевидно, что в этом дворе, в отличие от «двора Кремлёвского», подрывника-Юрку свои никогда не сдадут.

Учился ни шатко, ни валко

Старостой не был. А вожаком? Лидером хулиганистого Юрку признавали. Огромную роль в его становлении сыграли не родители, а молоденькая учительница Нина Николаевна. «Классная», устав от бесконечных проказ ребятни, на свои деньги покупала билеты в театры, водила в музеи, «Третьяковку». И не видевшему ничего, кроме барака Юрке открывался совершенно иной мир.

Юного Лужкова захватила литература. Сперва русская, потом зарубежная. Любил Джека Лондона. Образ Мартина Идена, целеустремлённого, но разочаровавшегося в жизни, был для него, пожалуй, ключевым.

Окончил 529-ю среднюю школу (сегодня школа носит № 1259) в 1953 году.

Решил идти по стопам нефтяника-отца

На нефтехимический факультет. Старался учиться и, получая стипендию, которой предательски не хватало, подрабатывал дворником. Студенческая жизнь с её прогулами, компаниями и пивными! Вначале она вскружила голову. Но за ум пришлось взяться, когда Юра понял, что с таким подходом диплома ему не видать. Став отводить на сон лишь 4 часа, Лужков выбился в отличники и стал стараться «по комсомольской линии».

На хлеб зарабатывал как мог. Клал печки, освоив печное дело. Чистил нефтяные резервуары, в которых можно было задохнуться от смрада. На пару с братом купил за 800 рублей убитый старый «Москвич». Потом осваивал целину в Казахстане.

Окончив вуз в 1958 году, стал МНС (младшим научным сотрудником) НИИ пластмасс

Карьера отлично зарекомендовавшего себя «на комсомольском поприще» инициативного молодого работника, похоронившего в себе хулигана, развивалась стремительно. Руководитель отдела в Госкомитете химии. Начальник АСУ Министерства химической промышленности. Директор одного из ведущих подразделений «Химавтоматики». Директор НПО «Химавтоматика». Уже в 80-е руководитель в аппарате Минхимпромышленности.

А потом – Мосгорисполком. И – звёздный час! Сперва заместитель руководителя. Затем, в рубежном для советской истории 1991 году, уже и.о. председателя.

Поддержав Ельцина в час Х (в 1991 и 1993 годах) Лужков стал одним из главных соратников первого российского президента.

Фактически получил «карт-бланш на Москву»

При Лужкове, которого, безусловно, можно упрекнуть в том, что он перекопал столицу ковшами строительной компании «Итеко», принадлежавшей его третьей супруге, долларовому миллиардеру Елене Батуриной, было сделано немало хорошего.

Возводились новые микрорайоны, делавшие всё более «нерезиновой» столицу нашей Родины. Ремонтировался и расширялся МКАД. Строилось третье транспортное кольцо. Открывались новые станции законсервированной было в начале 90-х «подземки». Заработала программа «Социальная ипотека», увеличивались торговые площади, развивался малый бизнес. Оказывалась помощь инвалидам и пенсионерам, которые получали знаменитые «лужковские» доплаты. Возносились к небесам новые корпуса МГУ. Восстанавливался Храм Христа Спасителя. Начали появляться небоскрёбы, в том числе, «Москва-Сити».

Приезжал, в конце концов, Майкл Джексон, удивлявший отечественного зрителя своей лунной походкой на стадионе в «Лужниках».

Именно Лужков задолго до возвращения Крыма домой предрёк это историческое событие

Он создал подзабытую партию «Отечество — вся Россия», которая некоторое время фрондёрствовала раннему Путину, а затем влилась в «Единую Россию». Это, впрочем, не спасло мэра от обвинений в изощрённой коррумпированности. Полномочия Юрия Михайловича были прекращены в 2010-м указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

«В связи с утратой доверия»

Не доверять были причины. Чего только стоит дружба Лужкова с находящимся в международном розыске Тельманом Исмаиловым, оперативное прикрытие которому обеспечивал тогдашний начальник ГУВД Москвы — Виктор Пронин.

Лужков был человеком, пережившим многое. Но, как истинный аппаратчик, эпохой «безвременья» в своей жизни называл последовавшую в 2010 году опалу. Она длилась 6 лет и прекратилась в 2016 году, когда президент Владимир Путин наградил Юрия Михайловича «Орденом за заслуги перед Отечеством» IV степени за… «активную общественную деятельность».

Стало быть простили

И в последние три года жизни Лужков, перебравшийся вместе с женой и дочерьми от третьего брака в Лондон, дышал более-менее свободно, хоть и посматривал в сторону России, где его мэрская карьера завершилась столь бесславно, с обидой.

Сегодня день его смерти. День, когда плохое, если следовать христианской традиции, должно быть прощено и забыто. А о хорошем стоит помнить. Что ж – будем!

Интернет-издание «Русская планета» выражает искренние соболезнования родным из близким Юрия Михайловича Лужкова