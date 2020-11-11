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Популяция тамбовских волков оказалась на грани исчезновения. За последние 13 лет число особей в Тамбовской области сократилось в 5 раз.

Согласно данным охотуправления Тамбовской области, в нынешнем году в лесах были замечены всего две особи. В 2007 году волков в регионе было больше в пять раз.

Начальник регионального отдела управления по охране и контролю за использованием объектов животного мира Алексей Соколов пояснил, что волки обитают в дикой природе, потому их подсчёт ведётся по следам, из-за чего число может быть «относительным». Кроме того, волки могут мигрировать между регионами.

Соколов добавил, что много волков в местных лесах было в годы Великой Отечественной войны. После государство ввело отстрел особей из-за угрозы для скота. Несмотря на небольшое число особей, в регионе все еще разрешена охота на волков.

«Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10–12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка», — цитирует Соколова «Коммерсантъ».

Тамбовский волк – самый известный региональный символ. Считается, что известность пришла к нему после фильма 1950 года «Дело Румянцева». В киноленте один из героев произнёс фразу «Тамбовский волк тебе товарищ!», она позже стала крылатой.

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