Общество
Россия и Турция возобновили авиасообщение
15 июля, 2020 13:42
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фото: Pixabay
Министерство транспорта Турции заявило о договоренности с Россией по возобновлению полетов. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.
Сообщается, что переговоры были проведены между представителями ведомств Турции и России минувшей ночью. По их итогам достигнута договоренность о возобновлении авиаперелетов с 15 июля.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсант».
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских туристов.
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