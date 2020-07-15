Россия и Турция возобновили авиасообщение

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Министерство транспорта Турции заявило о договоренности с Россией по возобновлению полетов. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

Сообщается, что переговоры были проведены между представителями ведомств Турции и России минувшей ночью. По их итогам достигнута договоренность о возобновлении авиаперелетов с 15 июля.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсант».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских туристов.