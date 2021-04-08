Россия и Германия начали переговоры о поставках популярного у немцев препарата

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Представители России и Германии начали обсуждать предварительное соглашение о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в на своей старнице в Twitter сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который выступает в переговорах со стороны РФ.

Дополнительных подробностей фонд не привёл.

Примечательно, что сообщение о сделке РФПИ появилось на фоне опроса, который был проведён среди жителей Германии. Исследование показало, что вакцина популярна среди немцев. Поставить себе укол этим препаратом захотело больше половины опрошенных. Об этом сообщалось ранее.