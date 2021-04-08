Российский «Спутник V» обрёл большую популярность у немцев

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Социологический институт YouGov провёл исследование для немецкой газеты Handelsblatt об отношении к российской вакцине «Спутник V». Согласно исследованием, привиться препаратом захотели больше половины жителей Германии.

Опрос показал, что 55% немцев готовы вакцинироваться российским «Спутником», при условии, что препарат получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Против прививки вакциной высказались 19% респондентов. Еще 14% определиться с ответом не смогли. При этом, вообще против вакцинации какой-либо вакциной от коронавируса высказались 12% опрошенных, передаёт «ТАСС».

Также стало известно, что для живущих за рубежом граждан запустят прививочные туры в Россию. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».