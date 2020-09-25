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Россия бьет июньский рекорд по коронавирусу

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 11:39
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фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки выявили 7212 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Сообщается, что такое число заболевших является наибольшим с 23 июня. В Москве также суточный прирост оказался максимальным с июня. Власти столицы вынуждены возвращаться к ограничениям.

В Москве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом (1560), в Санкт-Петербурге (224), в Московской области (208), пишет «РИА Новости».

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, как оценить волну заражений коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо изучить соотношение между заболевшими и выздоровевшими от COVID-19.

темы
Россия
общество
коронавирус
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