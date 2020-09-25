Назван основной показатель оценки волны COVID-19. Как обстоят дела в России

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, как оценить волну заражений коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо изучить соотношение между заболевшими и выздоровевшими от COVID-19.

По словам Попович, в Москве, например, число выписанных из больниц после выздоровления стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных, что считается очень хорошей динамикой. В других крупных городах России этот показатель может отличаться.

Во многих регионах количество выздоровевших меньше, чем количество вновь заразившихся. Однако осенний рост числа заболевших коронавирусом нельзя называть «второй волной». Есть просто разница между прошедшим и новым периодом, пишет РБК.

«Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться», - заявил ранее президент России Владимир Путин.