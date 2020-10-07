Российскую вакцину «Спутник V» испытают на пожилых. Их застраховали на случай смерти
На сайте госзакупок появилась информация об испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях. Исследование пока не началось, но известно, что в нем примут участие 150 человек.
Возраст добровольцев - 60 лет. Исполнитель договора не указан.
Национальный исследовательский центр им. академика Гамалеи заплатил за страховку 150 участников 195 075 рублей. В случае смерти семья получит 2 млн рублей, а при ухудшении здоровья - от 300 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.
Об исследовании вакцины на возрастной группе страше 60 лет сообщалось раньше. Пожилые люди должны принять участие в третьей стадии клинических исследований «Спутник V».
Зачем понадобилось еще одно исследование, не ясно. Замдиректора центра Гамалеи Александр Пронин на вопрос «Открытых медиа» написал: «В тех КИ, которые были проведены, участвовали добровольцы в возрасте 18−60 лет. Применять вакцину у лиц более старшего возраста можно только после проведения соответствующих КИ».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины «Спутник V».