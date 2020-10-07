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Российскую вакцину «Спутник V» испытают на пожилых. Их застраховали на случай смерти

Лилия Караева
7 октября, 2020 10:35
2 мин
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Piqsels.com

На сайте госзакупок появилась информация об испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях. Исследование пока не началось, но известно, что в нем примут участие 150 человек.

Возраст добровольцев - 60 лет. Исполнитель договора не указан.

Национальный исследовательский центр им. академика Гамалеи заплатил за страховку 150 участников 195 075 рублей. В случае смерти семья получит 2 млн рублей, а при ухудшении здоровья - от 300 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.

Об исследовании вакцины на возрастной группе страше 60 лет сообщалось раньше. Пожилые люди должны принять участие в третьей стадии клинических исследований «Спутник V».

Зачем понадобилось еще одно исследование, не ясно. Замдиректора центра Гамалеи Александр Пронин на вопрос «Открытых медиа» написал: «В тех КИ, которые были проведены, участвовали добровольцы в возрасте 18−60 лет. Применять вакцину у лиц более старшего возраста можно только после проведения соответствующих КИ».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины «Спутник V».

темы
вакцина
испытания
Спутник V
пожилые люди
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