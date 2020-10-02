Глава Минздрава рассказал о результатах испытаний третьей фазы вакцины «Спутник V»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания созданной в РФ вакцины от COVID-19 «Спутник V» проходят хорошо. Уже получены первые обнадёживающие результаты.

«Мы проводим исследования с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получены, - они хорошие, обнадеживающие», - рассказал Мурашко.

Министр добавил, что исследование проходит штатно, согласно утвержденному графику. По его словам, тестовые партии вакцины для отработки логистики поставлены во все регионы РФ, передает «Интерфакс».