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Глава Минздрава рассказал о результатах испытаний третьей фазы вакцины «Спутник V»

Антон Мельников
2 октября, 2020 17:03
1 мин
в
Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания созданной в РФ вакцины от COVID-19 «Спутник V» проходят хорошо. Уже получены первые обнадёживающие результаты.

«Мы проводим исследования с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получены, - они хорошие, обнадеживающие», - рассказал Мурашко.

Министр добавил, что исследование проходит штатно, согласно утвержденному графику. По его словам, тестовые партии вакцины для отработки логистики поставлены во все регионы РФ, передает «Интерфакс».

темы
вакцина
Михаил Мурашко
Спутник V
1 мин
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