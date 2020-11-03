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Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» будут бесплатно раздавать в другой стране

Антон Мельников
3 ноября, 2020 19:54
1 мин
pixabay
pixabay

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини сообщила, что население страны бесплатно получит созданную в России вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Возможность поставить прививку будет предоставляться бесплатно, чтобы все жители могли позволить себе это», - заявила она.

По информации советника, доза вакцины стоит 19,9 долларов. Сейчас власти страны занимаются урегулированием деталей по объёму закупок.

Никколини отметила, что, когда начнётся программа массовой вакцинации, - в приоритете будут делать уколы лицам, которые находятся в группе риска, медикам и сотрудникам правоохранительных органов.

Также власти Аргентины продолжают вести переговоры по закупке вакцин, которые были разработаны компаниями AstraZeneca (Англия) и Pfizer (США), отмечает «ТАСС».

Ранее в ВОЗ рассказали о лучшем способе диагностировать COVID-19 и не спутать его с гриппом.

темы
коронавирус
вакцина
вакцинация
Аргентина
Спутник V
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