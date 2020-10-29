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Российской телеведущей пригрозили отрезать голову после публикации о Макроне

Лилия Караева
29 октября, 2020 15:43
2 мин
Ксения Собчак
Wikimedia

Телеведущей, журналистке Ксении Собчак начали поступать угрозы после публикации о президенте Франции Эммануэле Макроне. Ее номер атакуют «люди с кавказским акцентом» - они требуют извинений перед мусульманами.

В одном из сообщений говорится, что голова Собчак «также окажется там, если она не удалит пост». По всей вероятности, речь идет об убийстве преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа - он был обезглавлен за демонстрацию детям карикатур на пророка Мухаммеда.

Авторы посланий требуют извиниться. По мнению ведущей, это доказывает верность ее точки зрения, пишет Lenta.ru.

27 октября Собчак опубликовала пост, в котором назвала Макрона героем и раскритиковала позицию главы Чеченской республики Рамзана Кадырова за «средневековость». Она отметила, что сейчас люди боятся шутить о пророке Мухаммеде и мусульманах, так как их приучили, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

16 октября во Франции чеченец Абдулах Анзоров подкараулил и обезглавил преподавателя колледжа. Учитель, говоря о свободе слова, показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже Макрон назвал убийство терактом. По его мнению, мужчина погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

темы
Ксения Собчак
Эммануэль Макрон
угрозы
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