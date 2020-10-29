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Телеведущей, журналистке Ксении Собчак начали поступать угрозы после публикации о президенте Франции Эммануэле Макроне. Ее номер атакуют «люди с кавказским акцентом» - они требуют извинений перед мусульманами.

В одном из сообщений говорится, что голова Собчак «также окажется там, если она не удалит пост». По всей вероятности, речь идет об убийстве преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа - он был обезглавлен за демонстрацию детям карикатур на пророка Мухаммеда.

Авторы посланий требуют извиниться. По мнению ведущей, это доказывает верность ее точки зрения, пишет Lenta.ru.

27 октября Собчак опубликовала пост, в котором назвала Макрона героем и раскритиковала позицию главы Чеченской республики Рамзана Кадырова за «средневековость». Она отметила, что сейчас люди боятся шутить о пророке Мухаммеде и мусульманах, так как их приучили, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

16 октября во Франции чеченец Абдулах Анзоров подкараулил и обезглавил преподавателя колледжа. Учитель, говоря о свободе слова, показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже Макрон назвал убийство терактом. По его мнению, мужчина погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».