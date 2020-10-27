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Рамзан Кадыров узнал в Эммануэле Макроне главу террористов

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 15:14
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фото: Kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в подстрекательстве терроризма.

Таким образом глава республики отреагировал на слова главы Пятой республики о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.

В своих социальных сетях Кадыров написал: «Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий».

Он также отметил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно, пишет «RT».

Все началось после того, как 16 октября обезглавили преподавателя около учебного заведения недалеко от Парижа. Убили его после того, как он в школе показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган расценил последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона, как «антиисламские выпады» и назвал их угрозой национальной безопасности своей страны.

темы
терроризм
политика
Рамзан Кадыров
Эммануэль Макрон
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