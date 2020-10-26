Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российского актера избили в центре Москвы на глазах у жены и ребенка

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 14:54
1 мин
1
фото: Flickr

Владислав Манин известен зрителям по ролям охранников и авторитетов в популярных российских сериалах и фильмах. Актер играл в «Т-34», «Универ. Новая общага», «Жёлтый глаз тигра».

Инцидент произошел в субботу вечером возле ТЦ «Афимолл Сити» в Москве. Актер вместе с женой и ребенком вышел из торгового центра и ждал такси. Однако таксисту перегородила дорогу другая машина. Манин попытался разобраться, но в ответ получил несколько ударов в голову.

У Манина диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве неизвестный избил водителя и угнал его машину вместе с женой и грудным ребенком в салоне.

темы
Москва
Россия
общество
происшествие
актер
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!