Российского актера избили в центре Москвы на глазах у жены и ребенка

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Владислав Манин известен зрителям по ролям охранников и авторитетов в популярных российских сериалах и фильмах. Актер играл в «Т-34», «Универ. Новая общага», «Жёлтый глаз тигра».

Инцидент произошел в субботу вечером возле ТЦ «Афимолл Сити» в Москве. Актер вместе с женой и ребенком вышел из торгового центра и ждал такси. Однако таксисту перегородила дорогу другая машина. Манин попытался разобраться, но в ответ получил несколько ударов в голову.

У Манина диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве неизвестный избил водителя и угнал его машину вместе с женой и грудным ребенком в салоне.