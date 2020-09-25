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В Москве избили водителя и угнали его Lexus вместе с женой и ребенком

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 14:51
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фото: Адшслк

В Новой Москве неизвестный избил водителя и угнал его машину вместе с женой и грудным ребенком в салоне.

Сообщается, что злоумышленник избил мужчину, завладел его автомобилем Lexus и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, в машине находятся жена и грудной ребенок.

Для розыска и задержания подозреваемого введен план «Перехват», сообщает РЕН. ТВ.

Ранее сообщалось, что в городе Кинеле Самарской области неизвестные похитили автомобиль ВАЗ-2110. В момент кражи в машине находился 4-летний ребенок.

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