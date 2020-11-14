Российским властям удалось значительно снизить стоимость лекарств от коронавируса

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Стоимость препаратов от коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижена в 4 раза. Падения стоимости удалось добиться за счёт включения препаратов в список жизненно важных. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены. Дополнительно сегодня государством направлены средства на амбулаторно-поликлинический этап», — заявил Мурашко.

Министр добавил, что производителям и фармацевтам стоит следить за спросом и запасами в аптеках и «не отставать», передаёт Lenta.ru.

Предложение о том, чтобы внести ряд препаратов от коронавируса в список жизненно важных ранее высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отмечал, что завышение цен на эти лекарства недопустимо.