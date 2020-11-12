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Медведев предложил включить вакцину от COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 18:05
2 мин
Фото: imgirl.ru
Фото: imgirl.ru

В России задумались о введении вакцин против новой коронавирусной инфекции в перечень жизненно важных лекарства. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева, это позволит не завышать цены на препараты.

Медведев подчеркивает, что вопрос стоимости вакцины нужно будет детально проработать, чтобы были учтены интересы и потребителей, и производителей, но при этом цена должна быть разумной. Выход вакцины на промышленное производство состоится чуть позднее, до этого времени уже нужно определиться с со стоимостью препарата.

«Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо», – цитирует Медведева ТАСС.

По его мнению, несмотря на то, что к российской вакцине скептически относятся в Европе и США, нужно продолжать продвигать ее в мире. Медведев считает, что конкуренция на рынке вакцин от COVID-19 сейчас имеет не столько экономическое значение, сколько политические.

Ранее сообщалось, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств

темы
коронавирус
вакцина
Дмитрий Медведев
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