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В России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств

Антон Мельников
21 октября, 2020 18:08
2 мин
d
Pixabay

В Свердловской области у оптовых компаний, поставляющих медикаменты, на складах закончились антибиотики и противовирусные средства. Причиной этому послужили повышенный спрос из-за коронавируса и проблемы в системе обязательной маркировки товаров, которую внедряет «Ростех».

По информации издания Znak.com, проблемы с лекарствами также наблюдаются в Челябинской области. Кроме того, из аптек Томска исчезли арбидол и азитромицин. Те же препараты пропали в Воронеже.

Дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков отмечен Красноярском крае и Кемеровской области.

По поводу нехватки лекарств в Омской области местный губернатор созвал экстренное совещание. В Иркутске глава области Игорь Кобзев заявил, что по факту пропажи из аптек сумамеда и азитромицина будет организована проверка.

В Томске и Воронеже владельцы аптек считают, что проблемы с лекарствами возникли не из-за повышенного спроса, а из-за «Ростеховской» системы обязательной маркировки медикаментов «Честный знак», которая была введена с 1 июля. СМИ сообщали, что еще 30 сентября в системе произошла ошибка, из-за которой пропала информация обо всех загруженных медикаментах, передаёт Znak.com.

темы
коронавирус
лекарства
аптеки
антибиотики
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