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Российским властям не хватает опасного и неуязвимого штамма COVID-19. Его ввезут специально

Антон Мельников
29 апреля, 2021 22:47
2 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 22:47
2 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия обратилась с запросом, чтобы получить образец штамма коронавируса из Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала этот штамм более заразным и неуязвимым к антителам.

«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили», - сказала Попова.

Она пояснила, что получением и изучением образцов занимается научный центр »Вектор«. Попова отметила, что центр работает в круглосуточном режиме, без выходных.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что индийский штамм необходимо изучить для предупреждения случаев неконтролируемого завоза. По ее словам, все возвращающиеся из Индии тестируются прямо в аэропорту. Также им выдается предписание об обязательном соблюдении самоизоляцию до получения отрицательного теста, передаёт «ТАСС».

Ранее ВОЗ выяснила, что выявленный в Индии вариант коронавируса показал повышенную заразность. Кроме того, он устойчив к воздействию антител и тех, кто перенес заражение и тех, кто привился вакциной от вируса. Подробнее в нашем материале.

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Индия
Роспотребнадзор
Коронавирус
Штамм
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