Российским учителям запретили говорить со школьниками об Украине без спущенной «сверху» методички
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов убежден, что большая часть учителей нашей страны поддерживает решение лидера государства Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.
Известно, что преподавателям российских школ спустили «сверху» методички по данному вопросу. Теперь, по словам Кравцова, они знают, как правильно отвечать на вопросы детей о развернувшейся в республике обстановке.
«Учителя благодарили за те материалы, которые мы им направили. И учителя готовы и объясняют школьникам то, что на самом деле происходит», - заявил министр.
По его словам, сейчас перед преподавателями стоит важная задача — оградить детей от недостоверной информации, которой кишит Интернет, и открыть им глаза на правду.
«Как в большой системе, а у нас 1,2 млн учителей, может быть, у кого-то есть какие-то мнения [по сложившейся ситуации на Украине], но это точно носит единичный характер», - цитирует главу Минпросвещения ТАСС.
Ранее столичный департамент образования и науки организовал городским учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой. Она разъяснила им, что нужно говорить активно интересующимся политикой школьникам.