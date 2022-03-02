МИД РФ разъяснил московским учителям, как и что отвечать интересующимся конфликтом на Украине детям
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разъяснила столичным учителям истории и обществознания, что именно следует говорить интересующимся ситуацией на Украине школьникам. Соответствующую онлайн-встречу с ней провел Департамент образования и науки Москвы.
Известно, что мероприятие состоялось еще 28 февраля. Это стало необходимо, поскольку учащиеся образовательных учреждений все чаще подходят к преподавателям с вопросами об истории отношений между конфликтующими государствами и причинах сложившейся на Украине обстановки. Захарова объяснила работникам школ, как теперь необходимо проводить уроки, посвященные данной теме, передает РИА Новости.
В Департаменте не стали уточнять, какие рекомендации учителя получили.
Ранее в России захотели привлекать к ответственности тех, кем нельзя манипулировать.