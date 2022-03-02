В России лишат господдержки и привлекут к ответственности «людей, которые не манипулируемы»
Не поддающихся манипуляциям со стороны российских властей жителей страны необходимо начать как-то наказывать. Такое мнение выразил первый зампред Комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, тех, кто распространяет сообщения, идущие вразрез позиции Кремля, нужно привлекать к ответственности, поскольку они дезинформируют общество. Предложения уже направлены в Федеральное собрание.
Малькевич убежден, что в военное время информационные законы должны работать жестче, а за распространение фейковых сведений граждан необходимо карать. Данное нововведение должно распространиться на «людей, которые не манипулируемы, а манипулируют» и дают слово «врагам нашей страны».
В первую очередь, их нужно лишить господдержки, свободного вещания на территории России и, в конце концов, привлечь к ответственности за продолжение деятельности, передает РИА Новости.