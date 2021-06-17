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Российским студентам хотят повысить стипендию до прожиточного минимума
17 июня, 2021 10:26
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Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев выступил с предложением повысить стипендию российским студентам. По его словам, сумма регулярного пособия учащимся должна достигать установленной в стране величине прожиточного минимума.
Нифантьев предлагает реализовать задуманное за счёт средств федерального бюджета. Он убеждён, что данная практика позволит сделать образовательный процесс ещё более эффективным, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что руководство ВШЭ намерена не впускать на порог студентов и сотрудников вуза, не переболевших коронавирусом.
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