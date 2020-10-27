Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российским школьникам хотят дать погулять ещё месяц без занятий

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 11:16
1 мин
1
фото: Pixabay

Школьникам в России из-за ситуации с распространением коронавируса предложили на месяц отменить занятия.

С такой инициативой выступили в ЛДПР. По словам депутата Василия Власова, непонятно зачем необходимо было возвращать на 20 дней школьников за парты, а потом снова вводить каникулы.

Он также добавил, что из-за хождения в школу, «могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда», приводит его слова «РИА Новости».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о том, что заболевшие коронавирусом россияне, которые лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами.

темы
Россия
общество
дети
коронавирус
школа
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!