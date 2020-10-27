Российским школьникам хотят дать погулять ещё месяц без занятий

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Школьникам в России из-за ситуации с распространением коронавируса предложили на месяц отменить занятия.

С такой инициативой выступили в ЛДПР. По словам депутата Василия Власова, непонятно зачем необходимо было возвращать на 20 дней школьников за парты, а потом снова вводить каникулы.

Он также добавил, что из-за хождения в школу, «могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда», приводит его слова «РИА Новости».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о том, что заболевшие коронавирусом россияне, которые лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами.