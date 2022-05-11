Российских военных обвинили в хищении скифского золота из украинского музея
Офис Генпрокурора Украины заявил, что военные РФ похитили ценности из Мелитопольского краеведческого музея — в числе пропавших экспонатов числится скифское золото, которое археологи обнаружили в 50-х годах минувшего столетия в Северном Причерноморье.
В заявлении говорится, что Запорожская областная прокуратура уже начала уголовное производство по статье «о нарушении законов и обычаев войны».
Примечательно, что в конце прошлого месяца глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг сведения о том, что ВС РФ обчистили учреждение культуры, поскольку самые ценные экспонаты были перевезены в более спокойные и безопасные регионы Украины ещё в марте.
Ранее сообщалось о том, сколько генералов потеряла Россия в спецоперации на Украине из-за того, что им приходится принимать участие в действиях.