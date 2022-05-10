Нетипично много: названо возможное число потерь среди генеральского состава ВС РФ в Украине
За время военной кампании в Украине войска РФ могли потерять от 8 до 10 генералов. Они вынуждены принимать непосредственное участие в зоне боевых действий. Число погибших озвучил глава Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Берриер во время доклада комитету по вооруженным силам Сената США. Его словам приводит CNN.
По словам издания, американские официальные лица внимательно отслеживают ситуацию с потерями в Украине. Согласно их данным, потери среди генеральского состава составляют от «от 8 до 10» человек и это намного больше, чем потеряли США за 20 лет афганской военной кампании.
Глава Разведуправления Скотт Берриер объясняет такие нетипично высокие потери тем, что генералам приходится принимать непосредственное участие на передовой для мотивации солдат.
По его словам, войска Украины оказались более мотивированы в боях, даже несмотря на численное превосходство ВС РФ, передаёт CNN.
Подчеркнём, официальных сообщений о том, что ВС РФ потеряли указанное число генералов от Минобороны РФ не поступало. Слова генерал-лейтенанта Скотта Берриера могут не соответствовать действительности.