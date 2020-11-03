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Российских студентов заставляют прививаться от гриппа под угрозами лишить стипендий

Лилия Караева
3 ноября, 2020 13:48
2 мин
Вакцинация
Piqsels.com

Студенты двух московских вузов пожаловались на обязательную вакцинацию от гриппа. В противном случае учащимся угрожают лишением стипендий и выселением из общежитий.

Речь идет о студентах МГТУ им. Баумана и МАИ. В конце октября заместитель директора института № 8 МАИ по учебной работе Наталья Кучева на собрании студентов рассказала, что все обязаны предоставить в деканат справку о вакцинации или медицинских противопоказаниях. Она сослалась на предписание Роспотребнадзора, который обязал обеспечить вакцинацию не менее 75% студентов.

В ведомстве подтвердили, что соответствующее предписание действительно было выдано ректору. Если МАИ не выполнит требование, вузу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на 90 дней, пишут «Открытые медиа».

1 ноября студенты МГТУ им. Баумана пожаловались на требование поставить прививки до 20 числа. К несогласным обещали принять «карательные меры» вплоть до лишения стипендии.

Незадолго до этого Министерство образования и науки объявило о недопустимости принудительной вакцинации. Студенты и преподаватели могут отказаться от прививки по закону «Об основах охраны здоровья».

Ранее Минздрав России назвал дату начала массовой вакцинации от коронавируса.

темы
вакцинация
студенты
жалобы
угрозы
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