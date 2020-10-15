Дождались: названа дата массовой вакцинации россиян от коронавируса

фото: Pixabay

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал возможные сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса.

По словам Мурашко, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в последних числах ноября, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В России уже прошли регистрацию две вакцины от коронавируса, в ближайшее время будет готов третий препарат.

Ранее сообщалось, что крымские ученые создали оригинальную вакцину от коронавирусной инфекции. Она состоит из одного олигонуклеотида, который сразу несет активатор врожденного иммунитета. Препарат можно принимать интроназально, то есть вдыхать.