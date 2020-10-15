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Сделано Русскими
В Крыму создали оригинальную вакцину от коронавируса. Ее можно просто вдыхать
15 октября, 2020 09:44
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фото: Pixabay
Крымские ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.
По словам ученого, крымская вакцина абсолютно оригинальна, она состоит из одного олигонуклеотида, который сразу несет активатор врожденного иммунитета. Также он сообщил, что ее можно принимать интроназально, то есть вдыхать, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
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