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В Крыму создали оригинальную вакцину от коронавируса. Ее можно просто вдыхать

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 09:44
1 мин
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фото: Pixabay

Крымские ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.

По словам ученого, крымская вакцина абсолютно оригинальна, она состоит из одного олигонуклеотида, который сразу несет активатор врожденного иммунитета. Также он сообщил, что ее можно принимать интроназально, то есть вдыхать, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Сербия ведет переговоры с Россией по приобретению российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

темы
Россия
Крым
общество
ученые
коронавирус
вакцина
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