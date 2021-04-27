Российских школьников отправят на дополнительные каникулы через пару дней

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Российским школьникам выпадет в этом году возможность отдохнуть до окончания последней учебной четверти. В Министерстве просвещения страны рекомендовали руководству средних образовательных учреждений прислушаться к мнению властей и уйти на дополнительные каникулы в период с 1 по 10 мая включительно. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», – цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно о том, что по указу президента РФ Владимира Путина на дополнительные каникулы отправят и студентов вузов.