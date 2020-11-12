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Российских школьников лишили положенных каникул

Лилия Караева
12 ноября, 2020 13:30
1 мин
Школа
Pixabay.com

Ноябрьские каникулы школьников в Москве, обучающихся по триместровой системе, отменили. В столичном департаменте образования и науки напомнили, что в октябре дети отдыхали две недели вместо одной.

Каникулы прошли во всех учреждениях одновременно. Следующий отдых будут уже зимой.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

С 19 октября учащиеся с 1 по 5 классы вернулись к очному обучению. Школьники с 6 по 11 классы учатся дистанционно.

Ранее президента России Владимира Путина попросили об еще одной неделе каникул для школьников.

темы
Москва
отмена
каникулы
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