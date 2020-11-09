«Это самый недорогой способ»: Путина попросили об еще одной неделе каникул для школьников
Президенту Росссии Владимиру Путину предложили ввести еще одну неделю каникул на период многодневного голосования на выборах. Это должно касаться тех образовательных учреждений, в которых проходит голосование.
С инициативой о дополнительных каникулах выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее мнению, с учетом высокой вероятности применения трехдневного голосования проще всего на время выборов устанавливать единую каникулярную неделю.
Это связано с тем, что многие учителя являются членами комиссий и половина участков находится в школах. Другая причина, по которой стоит вводить каникулы, - необходимость дезинфицировать помещения после выборов, пишет ТАСС.
«Единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей - в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре», - сказала Памфилова Путину.
Ранее в Госдуме предложили развивать электронное голосование.