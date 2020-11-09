«Это самый недорогой способ»: Путина попросили об еще одной неделе каникул для школьников

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Президенту Росссии Владимиру Путину предложили ввести еще одну неделю каникул на период многодневного голосования на выборах. Это должно касаться тех образовательных учреждений, в которых проходит голосование.

С инициативой о дополнительных каникулах выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее мнению, с учетом высокой вероятности применения трехдневного голосования проще всего на время выборов устанавливать единую каникулярную неделю.

Это связано с тем, что многие учителя являются членами комиссий и половина участков находится в школах. Другая причина, по которой стоит вводить каникулы, - необходимость дезинфицировать помещения после выборов, пишет ТАСС.

«Единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей - в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре», - сказала Памфилова Путину.

Ранее в Госдуме предложили развивать электронное голосование.