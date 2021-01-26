Российский ЕГЭ впервые пройдет в трех городах ДНР

Общество

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) впервые в 2021 году пройдет на территории Донецкой народной республики (ДНР). Это стало возможным благодаря взаимодействию Рособрнадзора, Минпросвещения РФ и Комитета по образованию и науке Федерального собрания Госдумы.

ЕГЭ организуют в трех городах - две площадки будет в Донецке, по одной в Макеевке и Горловке. Об этом рассказала начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

«Только в этом году впервые Единый государственный экзамен будет проходить на территории ДНР», - заявила она. Слова Волковой приводит Донецкое агентство новостей.

Школьники из ДНР сдают ЕГЭ с 2016 года. Они выезжают на экзамен в Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения отменило ЕГЭ по математике базового уровня.