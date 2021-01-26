Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российский ЕГЭ впервые пройдет в трех городах ДНР

Лилия Караева
26 января, 2021 15:27
1 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 15:27
1 мин
Школьник
Edu.gov.ru

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) впервые в 2021 году пройдет на территории Донецкой народной республики (ДНР). Это стало возможным благодаря взаимодействию Рособрнадзора, Минпросвещения РФ и Комитета по образованию и науке Федерального собрания Госдумы.

ЕГЭ организуют в трех городах - две площадки будет в Донецке, по одной в Макеевке и Горловке. Об этом рассказала начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

«Только в этом году впервые Единый государственный экзамен будет проходить на территории ДНР», - заявила она. Слова Волковой приводит Донецкое агентство новостей.

Школьники из ДНР сдают ЕГЭ с 2016 года. Они выезжают на экзамен в Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения отменило ЕГЭ по математике базового уровня.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
ДНР
ЕГЭ
Минпросвещения
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!