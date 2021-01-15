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В этом году Минпросвещения отменило ЕГЭ по математике базового уровня. Абитуриентам достаточно сдать экзамен по русскому языку и тем предметам, которые нужны для поступления в вуз.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Тем школьникам, которые не будут поступать в институты, неоходимо для получения аттестата сдать выпускные экзамены по двум предметам: русскому языку и математике, пишут «Известия».

Ранее Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ.

Накануне сообщалось, что перед выборами в Госдуму нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об отмене ОГЭ для девятиклассников. В перспективе возможно упразднение ЕГЭ.