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Общество
Новость Минпросвещения о ЕГЭ в этом году порадует российских школьников
15 января, 2021 12:31
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Edu.gov.ru
В этом году Минпросвещения отменило ЕГЭ по математике базового уровня. Абитуриентам достаточно сдать экзамен по русскому языку и тем предметам, которые нужны для поступления в вуз.
«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Тем школьникам, которые не будут поступать в институты, неоходимо для получения аттестата сдать выпускные экзамены по двум предметам: русскому языку и математике, пишут «Известия».
Ранее Минпросвещения отменило досрочный период ЕГЭ.
Накануне сообщалось, что перед выборами в Госдуму нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об отмене ОГЭ для девятиклассников. В перспективе возможно упразднение ЕГЭ.
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