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С сайта телеканала «Россия» удалили вышедший в эфир сюжет, посвященный уголовному делу главы карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. В нем показали фотографии обнаженной дочери историка и назвали его «педофилом, сломавшем жизнь ребенку».

Репортаж вышел 26 сентября в программе «Вести. Дежурная часть» - перед рассмотрением апелляции на приговор в Верховном суде Карелии. Спустя время при заходе на сайт стало появляться сообщение «запрашиваемый документ не найден».

Когда новость об удалении сюжета разошлась по СМИ, его вернули. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал публикацию обнаженных снимков дочери Дмитриева правонарушением.

«Если они считают, что это порнографическая продукция, как они говорят, тогда это получается распространение, и телеканал совершил преступление. Такое же, в чем сейчас обвиняют Юрия Алексеевича по новой, в третий раз», - сказал защитник «Интерфаксу».

В конце сентября суд ужесточил наказание Дмитриеву и назначил 13 лет колонии строгого режима за якобы имевшее место сексуальное насилие над приемной дочерью. Уголовное дело против него завели в 2016 году, когда в доме нашли ржавый кусок ружья, а в компьютере - снимки полуголой дочери, где ей 3, 5 и 6 лет. Дмитриев утверждал, что с помощью снимков фиксировал ее физическое состояние, так как девочка имела проблемы со здоровьем и весом. Во время разбирательства девочку изъяли из семьи и передали бабушке, которая от нее когда-то отказалась.

Накануне в Карелии задержали друга Юрия Дмитриева Анатолия Разумова. Перед этим он развернул плакат с надписью «Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву».