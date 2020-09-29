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Сотрудники правоохранительных органов в Петрозаводске задержали историка репрессий и друга Юрия Дмитриева Анатолия Разумова.

Перед задержанием он развернул плакат с надписью «Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву» у здания Верховного суда Карелии, где сегодня продолжается рассмотрение апелляции по делу его товарища, пишет «Северо-Запад. МБХ медиа».

Издание отмечает, что Разумов — один из активистов, подписавших открытое письмо, в котором правозащитники, писатели, журналисты и другие общественные деятели предлагают ВС Карелии передать дело Дмитриева в любой другой регион. Инициативу они аргументировали опасением возможной необъективности со стороны суда в деле Дмитриева.

Однако ВС отказался передавать дело, заявив, что сделать это можно только по просьбе участников процесса.

22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. Приговор оспорили все стороны процесса.

22 сентября на первом заседании по рассмотрению апелляций Дмитриев получил адвоката по назначению, поскольку его защитник изолировался из-за коронавируса. Историк свою вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей деятельностью — он был первооткрывателем массовых захоронений жертв сталинских репрессий на территории урочища Сандармох.