Российский союз туриндустрии объяснил открытие авиасообщения с тремя странами

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Россия возобновляет с 1 ноября авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Как сообщил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, прежде чем куда-то ехать, необходимо оценить возиожные риски. По его словам, в 2019 году на Кубу наряду с Доминиканской Республикой и Мексикой были популярны как чартерные рейсы, так и регулярные.

Что касается Сербии, то она, по мнению Барзыкина, интересна в плане делового туризма или транзитного направления.

С Японией ситуация обстоит сложнее, потому что во многом интерес к стране будет зависеть от условий приема, считает вице-президент, передает телеканал «360».

Как сообщалось, Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Сербией, Японией и Кубой.

Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Беларусь.