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Российский премьер-министр Мишустин не признал победу над коронавирусом

Антон Мельников
26 октября, 2020 19:36
1 мин
Новости на Первом Каналей
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В России сложилась сложная ситуация с коронавирусом и о победе над инфекцией говорить ещё рано. Об этом на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная», — заявил российский премьер.

Вместе с тем, Мишустин рассказал о подготовке бюджета на следующий год и плановый период 2022–2023 годов. По словам премьера, бюджет получился «напряженным», а работа по его подготовке проходила сложных условиях.

«Есть и дефицит в нем (бюджете), но он направлен в первую очередь на поддержку людей», - цитирует Мишустина «Коммерсантъ».

Напомним, заявлению премьера предшествовал новый антирекород по числу заболевших коронавирусом. Всего в России зафиксировано более 1,5 млн инфицированных, умерло 26,3 тыс. человек.

темы
Россия
Михаил Мишустин
коронавирус
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