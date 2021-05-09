Российский космонавт назвал главное событие ХХ века

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Члены экипажа Международной космической станции записали видеопоздравление с Днем Победы.

«Сегодня, 9 мая 2021 года, мы - Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай - с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы», - сказал российский космонавт Новицкий.

В свою очередь Дубров назвал день 9 мая 1945 года одним из главных событий прошлого века. Американский астронавт Ванде Хай сообщил, что все находящиеся на борту МКС объединены общей целью - «мирному стремлению к открытиям и исследованиям на благо всего человечества», сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об угрозе для воздушной части парада Победы 9 мая. Он пояснил, с чем она связана. Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует 9 мая пасмурную погоду с низкой облачностью 400-600 метров - это почти «сплошняком».