Российский космонавт может впервые полететь на МКС на американском Crew Dragon

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Первый российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию (МКС) на американском пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Полет может состояться уже летом 2021 года.

Как сообщили в NASA, для осуществления полета необходимо договориться с Роскосмосом о бартерной схеме.

В настоящее время «Роскосмос» и космическое агентство США ведут переговоры о полетах американцев на «Союзах» в обмен на доставку россиян на МКС на американских Crew Dragon, пишет «РИА Новости».

Запущенная к Луне более 50 лет назад ракета вернулась. На околоземной орбите был обнаружен объект с индексом 2020 SO. Сначала его приняли за небольшой астероид.

Однако более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории, специалисты предположили, что этот объект имеет искусственное происхождение.