Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Российский космонавт может впервые полететь на МКС на американском Crew Dragon

Дмитрий Байков
16 ноября, 2020 10:22
1 мин
1
фото: Pixabay

Первый российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию (МКС) на американском пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Полет может состояться уже летом 2021 года.

Как сообщили в NASA, для осуществления полета необходимо договориться с Роскосмосом о бартерной схеме.

В настоящее время «Роскосмос» и космическое агентство США ведут переговоры о полетах американцев на «Союзах» в обмен на доставку россиян на МКС на американских Crew Dragon, пишет «РИА Новости».

Запущенная к Луне более 50 лет назад ракета вернулась. На околоземной орбите был обнаружен объект с индексом 2020 SO. Сначала его приняли за небольшой астероид.

Однако более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории, специалисты предположили, что этот объект имеет искусственное происхождение.

темы
США
Россия
Роскосмос
NASA
МКС
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!