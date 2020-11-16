Российский космонавт может впервые полететь на МКС на американском Crew Dragon
Первый российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию (МКС) на американском пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Полет может состояться уже летом 2021 года.
Как сообщили в NASA, для осуществления полета необходимо договориться с Роскосмосом о бартерной схеме.
В настоящее время «Роскосмос» и космическое агентство США ведут переговоры о полетах американцев на «Союзах» в обмен на доставку россиян на МКС на американских Crew Dragon, пишет «РИА Новости».
Запущенная к Луне более 50 лет назад ракета вернулась. На околоземной орбите был обнаружен объект с индексом 2020 SO. Сначала его приняли за небольшой астероид.
Однако более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории, специалисты предположили, что этот объект имеет искусственное происхождение.